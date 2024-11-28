2024-İSG/2 sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

28 Kasım 2024 13:53 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:07

2024-İSG/2 sınav giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde erişime açıldı. İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak olan adaylar, sınav yerlerini nasıl ve nereden sorgulayabileceğini araştırmaya başladı.

2024​ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2024-İSG/2) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

2024-İSG/2 SINAVI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı, 8 Aralık Cumartesi günü yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, adayların sınav​ günü saat 10.00'dan önce sınav binalarına giriş yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

2024-İSG/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

2024-İSG/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav yerlerini sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav giriş belgelerine ulaşım sağlayabilecek.