2024 İŞKUR TYP başvuruları hakkında son bilgiler: Başvuruların eğitim döneminden önce açılması bekleniyor

30 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:09

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara işçi alımı başvurularının eğitim-öğretim döneminden önce İŞKUR internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

2024 İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 İŞKUR TYP işçi alım başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Ancak okullara yapılan işçi istihdamının eğitim döneminden önce yapılması bekleniyor.

İŞKUR TYP OKULLARA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl okullara güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik personeli alımları için başvurular, İŞKUR internet sitesinden veya şubelerden gerçekleşmekte.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TYP kapsamında personel alımı için geçen yıllarda aranan şartlar şu şekilde;

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?

İşsiz kişilere gelir desteği sağlamak için hayata geçirilen Toplum Yararına Programların uygulama süresi en fazla 6 aydır.