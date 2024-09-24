2024 İŞKUR TYP başvuruları üç gün sürecek

24 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:25

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi, bakım onarım ve temizlik personeli başvurularının İŞKUR internet sitesinde yarın erişime açılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak Pazartesi itibarıyla 30 bin ilave personel alımı hakkı tanınacağını duyurdu.

2024 İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 İŞKUR TYP işçi alım başvuru ekranının yarın erişime açılması bekleniyor. Başvuruların ise 3 gün süreceği biliniyor.

İŞKUR TYP OKULLARA İŞÇİ ALIMI​ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl okullara güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik personeli alımları için başvurular, İŞKUR internet sitesinden, ALO 170 hattı ve hizmet birimleri üzerinden gerçekleşmekte.

TYP BAŞVURULARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

TYP başvuru ekranının erişime açılmasının ardından başvuru süreci 3 gün ile sınırlı kalacak.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TYP kapsamında personel alımı için geçen yıllarda aranan şartlar şu şekilde;

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.