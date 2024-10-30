2024 Kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu! Celp tarihleri nasıl öğrenilir?

30 Ekim 2024 07:37 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 07:42

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih kasım ayında askere gidecek yükümlülerin gündeminde yer alıyor. Askere gidecek vatandaşlar, MSB tarafından duyurulacak olan kasım ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan askerlik​ celp dönemi tarihleriyle birlikte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan askerlik celp dönemi takvimine göre askerlik yerleri 31 Ekim Perşembe günü belli olacak.

CELP TARİHLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik celp dönemi tarihleri e-Devlet üzerinden “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmeti üzerinden öğrenilebilir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi veya e-Devlet üzerinden “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine erişim sağlanabilir.

KASIM CELBİ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2024 Perşembe gününe kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyor.