2024 Kasım celbinin ne zaman açıklanacağı belli oldu! e-Devlet'ten duyurulacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ekim 2024 13:48 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:10

Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin 2024 Kasım celbi için ne zaman yapılacağı açıklandı. Açıklanan bilgilere göre 31 Ekim 2024 tarihinde seçim ve sınıflandırma sonuçları duyurulacak.

Kasım ayında askere gidecek olan yükümlüler askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı​ (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından kasım dönemi celbi askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı duyuruldu. KASIM CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 Perşembe günü açıklanacak. Silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsünde olan yükümlüler hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR? Yükümlüler askerlik sevk belgelerini e-Devlet veya askerlik şubeleri aracılığıyla öğrenebiliyor. e-Devlet üzerinden öğrenmek için vatandaşların sisteme girdikten sonra Milli Savunma Bakanlığı "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucu Sorgulama" hizmetlerine girmeleri gerekiyor. İlgili Haberler Bedelli askerlik ücreti için zam yolda: Kritik tarihe dikkat! 25 bin TL artacak