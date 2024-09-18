2024 KPSS DHBT sınavında 40 soru için 60 dakika süre verilecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Eylül 2024 16:10 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:11

ÖSYM tarafından uygulanan sınava girecek olan adaylar DHBT ne zaman, saat kaçta başlayacak araştırmaya başladı. 2024 yılında 22 Eylül günü yapılacak olan sınava kısa süre kaldı ve sınav giriş belgeleri yayımlandı.

Milyonlarca kişinin katılım sağlayacağı KPSS​ DHBT​ sınavı 22 Eylül'de uygulanacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına katılacak olan memur adayları sonuçlara 16 Ekim tarihinde erişebilecek. DHBT SINAVI NE ZAMAN 2024? Bu sene uygulanacak olan sınav 22 Eylül 10.15'te uygulanacak ve adaylar sonuçlarına 16 Ekim'de ÖSYM sonuç sitesi üzerinden erişebilecek. Adaylara toplamda 40 soru sorulacak ve 60 dakika verilecek. KPSS DHBT SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU? ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sınav yerleri belli oldu. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu: "22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." İlgili Haberler KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 20 Eylül'de ÖSYM sitesinden erişime açılacak