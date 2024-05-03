03 May 2024 17:10 - Güncelleme : 03 May 2024 17:13
2024 KPSS ÖABT başvuru ücreti 350 TL oldu
Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS’de tarihler geçtiğimiz günlerde yeniden belirlendi. KPSS ortaöğretim başvuruları bugün itibariyle başladı. KPSS ortaöğretim sınavı ise 14 Temmuz tarihinde merkezi olarak yapılacak. Peki, KPSS ÖABT ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
KPSS, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir yolculuğun başlangıcı niteliğinde.
Bu yılki sınav takvimi, adaylara netlik kazandırmış durumda.
Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Dikey Geçiş Sınavı (DHBT) için başvuru süreçleri belirlenen tarihler arasında gerçekleşecek.
Özellikle ÖABT için belirlenen başvuru ücreti, adayların dikkatini çekti.
Her bir ÖABT alanı için ücret 350 TL olarak belirlendi.
KPSS'ye hazırlanan adaylar, başvurularını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilecek.
Kaynak: TGRT Haber