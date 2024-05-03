2024 KPSS ÖABT başvuru ücreti 350 TL oldu

03 May 2024 17:10 - Güncelleme : 03 May 2024 17:13

KPSS, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir yolculuğun başlangıcı niteliğinde.

Bu yılki sınav takvimi, adaylara netlik kazandırmış durumda.

Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Dikey Geçiş Sınavı (DHBT) için başvuru süreçleri belirlenen tarihler arasında gerçekleşecek.

Özellikle ÖABT için belirlenen başvuru ücreti, adayların dikkatini çekti.

Her bir ÖABT alanı için ücret 350 TL olarak belirlendi.

KPSS'ye hazırlanan adaylar, başvurularını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilecek.