2024 KPSS ön lisans tercih takviminin yayımlanacağı tarih merak ediliyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

30 Ekim 2024 13:08 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 13:14

KPSS ön lisans tercih takvimi üniversite mezunları tarafından araştırılıyor. KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması ile beraber yıllık üniversite mezunları, kamuda kendilerine ayrılan boş kontenjanlar için tercih yapacak.

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuya ön lisans mezunu alımında son durumu merak ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak 2024 KPSS ön lisans tercih tarihlerine çevrildi. KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİH TAKVİMİ ÖSYM tarafından 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih maratonunun başlaması öngörülüyor. Buna göre; KPSS ön lisans tercih takviminin kasım ayı itibarıyla duyurulması bekleniyor. KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? KPSS ön lisans tercihleri, kılavuzun yayınlanmasının ardından ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. İlgili Haberler KPSS Ortaöğretim tercih maratonu için geri sayım MEB duyurdu: Öğretmen ataması başarı puanları açıklandı