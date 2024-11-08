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2024 KPSS önlisans tercih takviminin yayımlanacağı tarih merak ediliyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
08 Kasım 2024 11:16 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:21
2024 KPSS önlisans tercih takviminin yayımlanacağı tarih merak ediliyor

KPSS ön lisans tercih takvimi üniversite mezunları tarafından araştırılıyor. KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması ile beraber yıllık üniversite mezunları, kamuda kendilerine ayrılan boş kontenjanlar için tercih yapacak.

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuya ön lisans mezunu alımında son durumu merak ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak 2024KPSS​ ön lisans tercih tarihlerine çevrildi.

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM tarafından 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih maratonunun başlaması öngörülüyor. Buna göre; KPSS ön lisans tercih takviminin kasım ayı itibarıyla duyurulması bekleniyor.

2024 KPSS önlisans tercih takviminin yayımlanacağı tarih merak ediliyor - 1. Resim

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans tercihleri, kılavuzun yayınlanmasının ardından ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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