2024 KPSS önlisans tercih takviminin yayımlanacağı tarih merak ediliyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

08 Kasım 2024 11:16 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:21

KPSS ön lisans tercih takvimi üniversite mezunları tarafından araştırılıyor. KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması ile beraber yıllık üniversite mezunları, kamuda kendilerine ayrılan boş kontenjanlar için tercih yapacak.