2024 Kurban bayramında resmi tatil sebebiyle noterler kapalı olacak

11 Haziran 2024 17:08 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:26

2024 yılında Kurban bayramı 16 Haziran günü başlarken 19 Haziran'da sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline 2 gün idari izin ekleyerek toplamda 9 güne çıkarttı. Vatandaşın gündeminde ise noterlerin Kurban bayramında çalışıp çalışmadığı oldu. Çalışma saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMINDA NOTERLER AÇIK MI 2024?

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramının resmi tatil sayılması sebebiyle noterler hizmet vermeyecek. 16-17-18-19 tarihleri resmi tatil sayılması nedeniyle kamu kurumları hizmet vermeyecek. Noterler, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve bayramlarda resmi tatil sebebiyle kapalı oluyor.

Resmi tatillerde kapalı olan yerler arasında okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler, hastaneler, kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler, Aile Sağlığı Merkezleri, noterler, SGK, PTT ve kargo firmaları yer alıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

16 Haziran'da başlayan bayram tatili 19 Haziran'da sona ererken Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 günlük idari eklemesinin ardından tatil 9 gün oldu. Kabine Toplantısı ardından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle olmuştu:

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Her gün binlerce vatandaşın gittiği noterler hafta içi 09.00'da mesaiye başlarken 12.30 ile 13.30 aralığında öğle tatili yapıyor. Mesai ise 17.00'de sona eriyor.

Noterler, devlet kurumu olması sebebiyle Cumartesi ve Pazar günleri kapalı oluyorken nöbetçi noterler hizmet veriyor. Çalışma saatleri ise 10.00 ile 16.00 aralığında oluyor.