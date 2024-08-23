2024 KYK yurt sonuçlarının eylül ayında açıklanması bekleniyor
GSB KYK yurt başvuruları 20 Ağustos'ta başlarken öğrenciler yurt sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Başvuru işlemleri 24 Ağustos'a kadar sürerken adaylar işlemlerini gerçekleştiriyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih ise gündeme geldi.
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK yurt sonuçlarını beklemeye başladı.
e-Devlet Kapısı üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile yapılan başvuruların açıklanma tarihi ise henüz duyurulmadı.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
20 Ağustos ile 24 Ağustos aralığında alınan başvuruların ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşılmazken eylül ayının ortalarında erişime açılması bekleniyor.
İşlemler 24 Ağustos'ta sona ererken inceleme işlemleri başlayacak.
KYK YURT ÜCRETLER NE KADAR OLDU?
Yurtlarda 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sınıflandırma yapılırken en düşükten en yükseğe göre sıralama yapılıyor.
2023 yılında yurt ücretleri Tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olurken bu yıl ne kadar ödeneceği henüz belirlenmedi.
KYK YURTLARINDA KİMLER ÜCRETSİZ KALABİLİYOR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, Devlet koruması altında olanlar yurtlarda ücretsiz olarak kalabilecek.