2024 KYK yurt sonuçlarının eylül ayında açıklanması bekleniyor

23 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:00

Ekim’de başlaması beklenen KYK burs başvurularında öncelikli olan öğrenciler, başvuru ve değerlendirme kriterleri

Ekim’de başlaması beklenen KYK burs başvurularında öncelikli olan öğrenciler, başvuru ve değerlendirme kriterleri

Geçen sene KYK yurt ücretleri TİP 1 aylık 345 ve TİP 2 405 TL olarak belirlenmişti

Geçen sene KYK yurt ücretleri TİP 1 aylık 345 ve TİP 2 405 TL olarak belirlenmişti

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK yurt sonuçlarını beklemeye başladı.

e-Devlet Kapısı üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile yapılan başvuruların açıklanma tarihi ise henüz duyurulmadı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

20 Ağustos ile 24 Ağustos aralığında alınan başvuruların ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşılmazken eylül ayının ortalarında erişime açılması bekleniyor.

İşlemler 24 Ağustos'ta sona ererken inceleme işlemleri başlayacak.

KYK YURT ÜCRETLER NE KADAR OLDU?

Yurtlarda 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sınıflandırma yapılırken en düşükten en yükseğe göre sıralama yapılıyor.

2023 yılında yurt ücretleri Tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olurken bu yıl ne kadar ödeneceği henüz belirlenmedi.

KYK YURTLARINDA KİMLER ÜCRETSİZ KALABİLİYOR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, Devlet koruması altında olanlar yurtlarda ücretsiz olarak kalabilecek.