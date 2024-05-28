2024 MasterChef Türkiye yayın tarihi henüz açıklanmadı, yeni yarışmacılar ve jüri üyeleri

28 May 2024 22:26 - Güncelleme : 28 May 2024 23:11

Masterchef şampiyonunun belli olduğu sırada Tahsin bayıldı, canlı yayın kesildi

Masterchef şampiyonunun belli olduğu sırada Tahsin bayıldı, canlı yayın kesildi

TV8 kanalının her sezon büyük ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Ancak, yarışmanın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

İzleyiciler, 2024 MasterChef Türkiye yarışmacıları kim diye soruyor ve şimdiden merak içerisindeler.

Geçtiğimiz yıl jüri koltuğunda Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in oturduğu yarışma, yeni sezonda da TV8 ekranlarında olacak.

Yeni yarışmacıların katılımıyla renklenecek olan MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonu için kadro henüz açıklanmadı.

Konu hakkında resmi bir duyurunun yakında gelmesi bekleniyor.