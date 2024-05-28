2024 MasterChef Türkiye yayın tarihi henüz açıklanmadı, yeni yarışmacılar ve jüri üyeleri
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 22:26 - Güncelleme : 28 May 2024 23:11
TV8'in büyük ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni yarışmacılar ve jüri üyeleri hakkında merak edilen detaylar ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, Masterchef Türkiye 2024 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
TV8 kanalının her sezon büyük ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.
Ancak, yarışmanın yayın tarihi henüz açıklanmadı.
İzleyiciler, 2024 MasterChef Türkiye yarışmacıları kim diye soruyor ve şimdiden merak içerisindeler.
Geçtiğimiz yıl jüri koltuğunda Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in oturduğu yarışma, yeni sezonda da TV8 ekranlarında olacak.
Yeni yarışmacıların katılımıyla renklenecek olan MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonu için kadro henüz açıklanmadı.
Konu hakkında resmi bir duyurunun yakında gelmesi bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber