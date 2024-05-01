2024 Mayıs Askerlik celbi Mayıs'ın ilk haftasında açıklanacak

01 May 2024 20:35 - Güncelleme : 01 May 2024 20:35

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, tercih işlemlerini tamamlayan yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Detaylar haberimizde!

Asker adayları, bu tarihten itibaren askerlik yerlerini sorgulayabilecekler.

Sevk belgesini almak isteyenler ise sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet veya askerlik şubesinden belgelerini temin edebilecekler.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) için sevk tarihi 16 Mayıs 2024.

Er (2’nci Grup) için sevk tarihi 27 Haziran 2024.

Er (3’üncü Grup) için sevk tarihi ise 25 Temmuz 2024.

Bu tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte, yükümlülerin askerlik görevlerine ilişkin son hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.