2024 Nisan ayında en çok satan otomobil markaları

08 May 2024 20:18 - Güncelleme : 08 May 2024 20:41

2024 Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ilişkin veriler açıklandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) raporuna göre, bu dönemde satışlarda önemli bir düşüş yaşandı.

Ancak, hangi markaların öne çıktığı ve sektördeki dengelerin nasıl şekillendiği merak konusu oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 22,3 oranında azaldı.

Nisanda en çok satılan otomobil markaları arasında Fiat, liderlik koltuğunu korudu.

9 bin 403 adetlik satışıyla Fiat, listenin başında yer alırken, Renault 6 bin 795 adetle ikinci sırada ve Volkswagen 6 bin 787 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırayı 6 bin 512 satışla Ford alırken, beşinci sırada 5 bin 315 adetle Chery yer aldı.

Otomobil satışlarında ise Fiat, 6 bin 83 adetlik satışıyla birinci sırada yer aldı.

Onu 5 bin 550 satışla Renault ve 5 bin 315 adetle Chery izledi.

Volkswagen 5 bin 272 otomobil satışıyla dördüncü sırada yer alırken, Hyundai 4 bin 151 adetle beşinci oldu.