2024 MEB öğretmen alımı branş dağılımında İngilizce öğretmenliği atama sayısı 968 oldu
7 Mayıs 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre toplam 20 bin öğretmen ataması yapılacağı canlı yayında belirtildi. MEB Bakanı Yusuf Tekin İngilizce öğretmenliği ataması kaç olacak, sorusuna cevap verdi. Kaç İngilizce öğretmeni atanacak?
Toplam kontenjan sayısı belirtildikten sonra en çok alım yapılacak beş branş açıklandı.
Bakan Yusuf Tekin, İngilizce öğretmenliği için toplam 968 öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti.
20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşılmasının ardından mülakat konusunda da detaylara yer verildi.
Bakan Tekin atamalarda KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50 etkili olacak dedi.
KAÇ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ATANACAK?
Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek bugün yapılan canlı yayının sinyalini verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün kameralar karşısına geçerek atama sayısı, atama branş dağılımı ve mülakat detaylarını verdi.
Açıklamaya göre toplam 20 bin öğretmen atanacak, bunlardan 968'i İngilizce öğretmenliğine olacak.
Mülakatın kalkmadığını açıklayan bakan, yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 mülakat şeklinde değerlendirme yapılacağını belirtti.