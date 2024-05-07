2024 öğretmen atamaları Almanca alanında taban puanı 50 olurken kontenjan sayısı 288 oldu

07 May 2024 10:18 - Güncelleme : 07 May 2024 10:27

Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak tablonun bugün açıklanmasıyla beraber adaylar Almanca alanında kontenjan sayısı kaç sorusuna cevap arıyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan konuyla ilgili detaylar paylaşıldı. İşte 2024 taban puanları...

Almanca alanında taban puan 50 olurken, kontenjan sayısı 288 olarak açıklandı.

Yusuf Tekin bugün 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini duyururken detayları da paylaştı. En çok alım yapılacak branşlar ve sayıları şöyle açıklandı:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499

Rehberlik öğretmenliği bin 597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,

İngilizce 968

KPSS puanının yüzde 50, mülakat puanının yüzde 50 etkili olacağına da vurgu yapılırken başvuru takvimi 20 Mayıs'ta açıklanacak ve süreç başlayacak.

Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık.

Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim."

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