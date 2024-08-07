2024 Olimpiyat Oyunları'nda olmayan karate branşı, 2020 Tokyo'da vardı

07 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:03

Olimpiyatlarda gülmemeye çalıştığı anlarla gündem olan Brahima Diarra Sivasspor'a transfer oluyor

Olimpiyatlarda gülmemeye çalıştığı anlarla gündem olan Brahima Diarra Sivasspor'a transfer oluyor

Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda heyecan sürerken karate branşının yer almaması üzerine neden olmadığı sporseverlerin gündeminde yer aldı.

Bu yıl Olimpiyatlarda Türkiye 102 sporcu ile katılırken müsabakalar da devam ediyor.

OLİMPİYATLARDA KARATE YOK MU, NEDEN 2024?

2024 Paris Olimpiyatları'nda karate branşı yer almazken nedeni bilinmiyor.

Karate, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almıştı. Müsabakalar Nippon Budokan'da 5-7 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenirken 8 dalda gerçekleşti.

Türkiye, 10. sırada olarak 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.

Taha Akgül, bu sene ile ilgili yorumda bulunurken karate branşına da şöyle değindi:

"Tarihimizin en başarılı olimpiyatı olabilir. Özellikle boksta favoriyiz, güreşte sürprizler olabilir. Rıza'nın olmaması bu anlamda gücümüzü biraz azalttı. Rıza olsaydı işimiz daha garantiydi. Okçuluk, cimnastik, tekvando... Her yerde madalyaya adayız. Tarihin en iyi olimpiyatı olabilir. Olimpiyat atmosferi çok farklı ama madalya olarak Tokyo'nun üstüne çıkacağımızı düşünüyorum.

Karate, Paris 2024'te yok, Tokyo'da karatede 4 madalyamız vardı. Yine de madalya sayısında çift haneyi göreceğimizi düşünüyorum."