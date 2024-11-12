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2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 10:23 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:25
2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

Spor Bilimleri Fakültesi için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım Cuma günü saat 23.59'a kadar devam etti. Adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

2024-ÖZYES EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Spor Bilimleri Fakültesi için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin tamamlanması ile birlikte ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi.

8 Kasım’da tamamlanan ÖZYES ek tercih sonuçlarının ortalama 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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2024-ÖZYES EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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