2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda milli yüzücü Umut Ünlü bugün madalya yarışına çıkacak

02 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:05

Türkiye'den 48'i kadın, 45'i erkek toplam 93 milli sporcunun katıldığı 2024 Paralimpik Oyunları'nın 2 Eylül tarihindeki yarışma programı açıklandı.

Programa göre bugün Para yüzme Erkekler S3 50M Serbest Eleme branşında milli yüzücü Umut Ünlü madalya yarışına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevabı araştırılıyor.

UMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Umut Ünlü 2001 yılında Van'ın Gevaş ilçesinde dünyaya geldi.

2 kolu, 2 bacağı yarım ve ses telleri yapışık olarak dünyaya gelen milli sporcu 2 yaşındayken sağlık problemleri nedeniyle ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

İlkokul ve liseyi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tamamladıktan sonra Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan Umut Ünlü 2020 yılında yüzmeye başladı.

Verdiği bir röportajda yaşadığı zorluklar nedeniyle intihara kalkıştığını belirten Umut Ünlü, yüzme sayesinde tekrardan hayata tutunduğunu belirtti.

Milli yüzücünün röportajda anlattığı yüzmeye başlama hikayesi ise şöyle:

"Benim önceden bir intihar girişimim olmuştu, hayata çok küsmüştüm. Sonrasında ise kendi adıma bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim ailem ile birlikte. Bunun için spora yöneldim. Spor yapmayı çok istiyordum fakat hangi sporu yapacağımı bilmiyordum.

İntihar teşebbüsümün ardından hayatımı normalleştirebilmek adına bir arayışa girişmiştim. O dönemde Bedensel Engelliler Federasyonuna bir mail atıp, spor yapmak istediğimi, desteğe ihtiyacım olduğunu söyledim. Onlar da bana antrenörüm Duran Arslan’ın numarasını verdiler. Duran hocam ile görüştüm ve 19 yaşıma kadar hiç suya girmemiş bir bireydim. İlk başladığımda gerçekten çok korkuyordum. Hiç suyun üzerinde bile duramıyor, kenarlardan tutunuyordum. Duran hocam ilk defa beni suya soktu ve yüzmeyi öğreteceğini, korkularımı üstüne giderek yenmeme yardımcı olacağını söyledi. O günden beri Duran Hoca ile yüzüyorum."

UMUT ÜNLÜ KAÇ YAŞINDA?

2001 yılında dünyaya gelen Umut Ünlü, 2024 yılı itibariyle 23 yaşındadır.