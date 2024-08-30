2024 Paralimpik Oyunları Paris’te düzenleniyor: 30 Ağustos maç programı

30 Ağustos 2024 11:08 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:12

Paralimpik Oyunları'na Ali Can Özcan damgası: Gümüş madalyanın sahibi oldu!

Paralimpik Oyunları'na Ali Can Özcan damgası: Gümüş madalyanın sahibi oldu!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Paralimpik Oyunları’nda Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşları bulunuyor.

30 AĞUSTOS PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi internet sitesinde yayınlanan takvime göre; Türkiye’nin 30 Ağustos maç programı şu şekilde;

Saat 10.00: Atıcılık – Çağla Baş – Kadınlar r2 10 metre havalı tüfek eleme

Saat 10.10: Badminton – Halime Yıldız – Darunee Henpraiwan (Tayland) – Kadınlar s5 100 metre serbest eleme

Saat 10.39: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Sevilay Öztürk – Kadınlar makaralı yay son 32 turu

Saat 11.08: Okçuluk – Sevgi Yorulmaz – Julie Rigault Chupin – Kadınlar makaralı yay son 32

Saat 11.50: Kürek – Yiğit Doğukan Bozkurt – Nurşen Şen – İki çifte karışık takım eleme

Saat 12.15: Atıcılık – M. Korhan Yamaç – Murat Oğuz – Erkekler p1 10 metre havalı tabanca eleme

Saat 12.45: Atıcılık – Çağla Baş – Kadınlar r2 10 metre havalı tüfek final

Saat 13.10: Taekwondo – Mahmut Bozteke – Erkekler k44 havalı tüfek final

Saat 14.00: Masa tenisi – Merve Cansu Demir – Neslihan Kavas – Çift kadınlar wd20 çeyrek final

Saat 14.30: Atıcılık – Hakan Çevik – Karışık r4 10 metre havalı tüfek eleme



Saat 15.00: Atıcılık – M. Korhan Yamaç – Murat Oğuz – Erkekler p1 10 metre havalı tabanca final (yükselirse)

Saat 15.00: Tekerlekli sandalye tenis – Ahmet Kaplan – Uğur Altınel – Y. Silva – L. Pena – Çift erkekler quad çeyrek final

Saat 15.10: Taekwondo – Gamze Gürdal – Kadınlar k44 57 kilo

Saat 15.45: Taekwondo – Fatih Çelik – Erkekler k44 70 kilo

Saat 17.15: Atıcılık – Hakan Çevik – Karışık r4 10 metre havalı tüfek final

Saat 17.40: Badminton – Emine Seçkin – Yuma Yamazaki – Tek kadınlar wp2 a grubu karşılaşması

Saat 18.00: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift erkekler md8 yarı final

Saat 18.37: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Sevilay Öztürk – Kadınlar s5 100 metre serbest final

Saat 20.00: Goalball – Türkiye – Çin – Kadınlar C grubu karşılaşması

2024 PARALİMPİK OYUNLARI’NDA HANGİ SPORLAR VAR?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunlarında yer alan 15 branş arasında Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton yer alıyor.

2024 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Müsabakaları devam eden 2024 Paralimpik Oyunları 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

İLK PARALİMPİK OYUNLARI NEREDE YAPILDI?

İlk resmi Paralimpik Oyunları 1960 yılında Roma’da düzenlendi.