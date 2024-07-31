2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz 4 Ağustos'ta Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak

31 Temmuz 2024 12:10 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:19

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler devam ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Klasik Yay Erkekler Bireysel'de altın madalyanın sahibi olan milli okçu Mete Gazoz, ilk karşılaşmasında Şilili rakibi Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup etti.

Son 32 turunda ise Mete Gazoz, Tayvanlı sporcu Tang Chih-chun'u 6-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Vatandaşlar tarafından Mete Gazoz'un maçının ne zaman olacağı ve rakibi merak ediliyor.

METE GAZOZ OLİMPİYAT MAÇI NE ZAMAN?

Mete Gazoz'un 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Klasik Yay Erkekler Bireysel son 16 turu maçı 4 Ağustos Pazar günü saat 10.30'da düzenlenecek.

METE GAZOZ SON 16 TURU OLMİPİYAT RAKİBİ KİM?

Mete Gazoz son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaşacak.

METE GAZOZ 2024 PARİS OLİMPİYAT MAÇI HANGİ KANALDA?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın bütün müsabakaları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız2dan canlı olarak yayınlanıyor.