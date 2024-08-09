2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde sahne alacak sanatçılar beli oldu

09 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:09

Google Doodle'da bugün Olimpiyatlarda ilk defa olan Break Dans yer aldı

Google Doodle'da bugün Olimpiyatlarda ilk defa olan Break Dans yer aldı

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda bu akşam altın madalya için finale çıkacak

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda bu akşam altın madalya için finale çıkacak

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sona yaklaşılıyor.

11 Ağustos tarihinde sona erecek olan olimpiyatlarda kapanış etkinliğinde sahneye çıkacak olan ünlü sanatçılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI KAPANIŞ TÖRENİNDE HANGİ SANATÇILAR VAR?

Variety'nin haberine göre 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Billie Eilish, Snoop Dogg, Tom Cruise yer alacak.

Kapanış etkinliğinde Tom Cruise'un Fransa Stadyumu'nun tepesinden başlayarak aşağıya inecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI KAPANIŞ TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

2024 Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreni Saint-Denis'de yer alan Fransa Stadyumu'nda (Stade De France) gerçekleştirilecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI KAPANIŞ TÖRENİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

26 Temmuz tarihinde başlayan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.