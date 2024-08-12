2024 Paris Olimpiyatları sona erdi! Madalya sıralamasında son durum belli oldu

12 Ağustos 2024 09:31 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:57

26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışmalar sona erdi.

Kapanış töreninin ardından sona eren olimpiyatlarda ülkelerin madalya sıralaması belli oldu.

Vatandaşlar tarafından en çok madalya kazanan ülke merak ediliyor.

OLİMPİYATLAR BİTTİ Mİ?

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos tarihinde sona erdi.

2024 Paralimpik Oyunları ise 28 Ağustos'tan 8 Eylül tarihine kadar Fransa'nın başkenti Paris'te devam edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI MADALYA SIRALAMASI SON DURUM

Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından ülkelerin madalya sıralamaları belli oldu.

En çok madalyayı 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz ile ABD aldı.

Hemen arkasından ise 40 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya ile Çin takip etti.

Türkiye ise 3 gümüş 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile 64. sırada yer aldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler ve kazandığı madalyalar şöyle:

SIRA ÜLKE ALTIN MADALYA GÜMÜŞ MADALYA BRONZ MADALYA TOPLAM 1 ABD 40 44 42 126 2 Çin 40 27 24 91 3 Japonya 20 12 13 45 4 Avustralya 18 19 16 53 5 Fransa 16 26 22 64 6 Hollanda 15 7 12 34 7 Büyük Britanya 14 22 29 65 8 Güney Kore 13 9 10 32 9 İtalya 12 13 15 40 10 Almanya 12 13 8 33

2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA EN ÇOK MADALYA ALAN SPORCU KİM?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalyayı 4 altın 1 bronz ile Fransız yüzücü L. Marchand aldı.

En çok madalya alan ilk 5 sporcu ise şöyle: