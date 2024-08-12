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2024 Paris Olimpiyatları sona erdi! Madalya sıralamasında son durum belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
12 Ağustos 2024 09:31 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:57
2024 Paris Olimpiyatları sona erdi! Madalya sıralamasında son durum belli oldu

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları sona erdi. Olimpiyatların sona ermesinin ardından madalya sıralaması ve kimin birinci olduğu gündem oldu.

26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışmalar sona erdi.

Kapanış töreninin ardından sona eren olimpiyatlarda ülkelerin madalya sıralaması belli oldu.

Vatandaşlar tarafından en çok madalya kazanan ülke merak ediliyor.

OLİMPİYATLAR BİTTİ Mİ?

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos tarihinde sona erdi.

2024 Paralimpik Oyunları ise 28 Ağustos'tan 8 Eylül tarihine kadar Fransa'nın başkenti Paris'te devam edecek.

2024 Paris Olimpiyatları sona erdi! Madalya sıralamasında son durum belli oldu - 1. Resim

2024 PARİS OLİMPİYATLARI MADALYA SIRALAMASI SON DURUM

Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından ülkelerin madalya sıralamaları belli oldu.

En çok madalyayı 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz ile ABD aldı.

Hemen arkasından ise 40 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya ile Çin takip etti.

Türkiye ise 3 gümüş 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile 64. sırada yer aldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler ve kazandığı madalyalar şöyle:

SIRAÜLKEALTIN MADALYAGÜMÜŞ MADALYABRONZ MADALYATOPLAM
1ABD404442126
2Çin40272491
3Japonya20121345
4Avustralya18191653
5Fransa16262264
6Hollanda1571234
7Büyük Britanya14222965
8

Güney Kore

1391032
9İtalya12131540
10Almanya1213833

2024 Paris Olimpiyatları sona erdi! Madalya sıralamasında son durum belli oldu - 2. Resim

2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA EN ÇOK MADALYA ALAN SPORCU KİM?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalyayı 4 altın 1 bronz ile Fransız yüzücü L. Marchand aldı.

En çok madalya alan ilk 5 sporcu ise şöyle:

SIRAÜLKESPORCUSPORALTINGÜMÜŞBRONZTOPLAM
1FransaL. MarchandYüzme4015
2ABDT. HuskeYüzme3205
3AvustralyaM. O'CallaghanYüzme3115
4ABDS. BilesArtistik Cimnastik3104
4KanadaS. McIntoshYüzme3104

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Kaynak: TGRT HABER
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