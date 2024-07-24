2024 Paris Olimpiyatları’na İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 11 sporcu gönderdi

24 Temmuz 2024 09:29 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:35

206 ülkenin mücadele edeceği 2024 Paris Olimpiyatlarına en fazla sporcu gönderen kulüp Fenerbahçe olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 11 sporcu ile sarı-lacivertli kulübü takip ediyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KAÇ SPORCU GÖNDERDİ?

İstanbul Belediye Spor Kulübü, Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatları için badminton, güreş, judo ve tekvando branşlarından 11 sporcu gönderdi.

Türkiye’yi temsil edecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları;

Badminton: Neslihan Yiğit Arın

Güreş: Zeynep Yetgil, Buse Tosun Çavuşoğlu, Burhan Akbudak

Judo: Salih Yıldız, Vedat Albayrak, Mihael Zgank

Tekvando: Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli

PARİS OLİMPİYATLARINA EN FAZLA SPORCU GÖNDEREN KULÜP HANGİSİ?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024 Paris Olimpiyatlarına gönderdiği 27 sporcu ile en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan 33.Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 17 gün sürecek.

YAZ OLİMPİYATLARI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yaz Olimpiyat Oyunları 4 yılda bir yapılmakta.