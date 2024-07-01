2024 Paris Olimpiyatlarına Türkiye’den 89 sporcu katılacak! İşte, branş dağılımı

01 Temmuz 2024 17:29 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:29

1900 ve 1924 yılından sonra üçüncü kez Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyatlarında Türkiye; atletizm, atıcılık, boks, badminton, bisiklet, güreş, halter, cimnastik, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk ve voleybol olmak üzere 32 spor dalında 89 sporcuyla mücadele edecek.

TÜRKİYE’DEN 2024 PARİS OLİMPİYATLARINA KAÇ SPORCU KATILIYOR?

2024 Paris Olimpiyatlarına 25 gün kala Türkiye Olimpiyat Komitesi’nin yayınladığı güncel listeye göre Türkiye; atletizm, atıcılık, boks, badminton, bisiklet, güreş, halter, cimnastik, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk ve voleybol gibi spor dalları olmak üzere 32 branştan 89 sporcuyla olimpiyatlara katılmayı garantiledi.

Olimpiyat mücadelesine katılacak 89 sporcunun branş dağılımları şu şekilde;

Atıcılık 7,

Atletizm 9,

Badminton 1,

Yol Bisikleti 1,

Boks 8,

Artistik Jimnastik 5,

Eskrim 5,

Güreş 11,

Halter 1,

Judo 8,

Kürek 1,

Masa Tenisi 1,

Modern Pentatlon 2,

Okçuluk 4,

Tekvando 5,

Yelken 8,

Yüzme 3,

A Milli Voleybol Takımı 12

MADALYALAR 18 GRAM AĞIRLIĞINDA OLACAK

Olimpiyat mücadelesinde sıralamaya giren sporculara Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin tadilatı sırasında değiştirilen parçaları bulunan 18 gram ağırlığındaki altın, gümüş ve bronz madalyalar takdim edilecek. Böylelikle madalya almaya hak kazanan sporcular Paris’ten bir parçayla ülkelerine dönecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz 2024 Cuma günü Türkiye saati ile 22.00’da Seine Nehri’nde açılış töreniyle başlayacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE GÜREŞTE KAÇ KOTA ALDI?

2024 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil edecek kota alan 11 milli sporcu bulunuyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE’DEN KOTA ALAN OKÇULAR KİMLER?

33.Yaz Olimpiyatlarına Türkiye’den kota alan okçular arasında; Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Elif Berra Gökkır yer alıyor.

TÜRKİYE OLİMPİYATLARINDA KAÇ BRANŞ VAR?

2024 Paris Olimpiyatlarında 35 yarışma tesisinde düzenlenecek 32 branş ve 48 dal yer alıyor.