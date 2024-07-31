2024 Paris Olimpiyatları'nda atıcılık dalında gümüş madalyayı Güney Koreli Kim Ye-ji aldı

31 Temmuz 2024 14:40 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:54

Koreli sporcu Kim Ye-ji, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre kadınlarda gümüş madalya kazandı.

Final müsabakasında oyuncunun yaptığı hareketler ise bütün dünyada gündem oldu.

Eli belinde atış yapması ve atış yaparken yüzünde hiçbir ifadenin olmaması vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşlar tarafından Kim Ye-Ji'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

GÜNEY KORELİ ATICI KİM YE-Jİ KİMDİR?

Kim Ye-ji, 4 Eylül 1992 yılında Güney Kore'nin Kuzey Chungcheong şehrine bağlı olan Danyang bölgesinde dünyaya geldi.

Danyang Ortaokulu ve Chungbuk Spor Lisesi'nden mezun oldu.

Lise yıllarında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2010 Dünya Gençler Şampiyonası'nda bireyselde atıcılık dalında bronz madalya kazandı.

Takım olarak ise altın madalyayı alarak ülkesine götürdü.

2024 yılında Azeybaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Kupası'nda ise kadınlar 25 metre havalı tabanca etkinliğinde dünya rekoru kırdı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda ise 10 metre kadınlarda 241,3 puanla gümüş madalya kazandı.