2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları çeyrek finale çıktı! Maç tarihi belli oldu

01 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:01

Son dakika | Olimpiyat Oyunları'na 2'de 2'de ile başladık: Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Son dakika | Olimpiyat Oyunları'na 2'de 2'de ile başladık: Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu ilk maçında Hollanda karşısında 3-2'lik bir skor ile müthiş bir geri dönüşe imza atmıştı.

1 Ağustos tarihinde oynanan Dominik Cumhuriyeti voleybol maçında ise rakibini 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Vatandaşlar tarafından filenin sultanlarının çeyrek final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları çeyrek final maçına 6 Ağustos tarihinde çıkacak.

Ancak çeyrek final maçının öncesinde son grup maçına İtalya karşısında çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, İtalya karşılaşması 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın bütün karşılaşmaları TRT Spor ve TRT Yıldız ekranlarında yayınlanıyor.

Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçını da vatandaşlar bu kanallardan canlı olarak izleyebilecekler.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLARDA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

İkinci rakibi Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'lik skorla alt eden Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gruptan çıkmayı 1 maç kala garantiledi.

1 Ağustos güncel puan tablosu ise şöyle:

Türkiye: 5

5 İtalya: 3

3 Hollanda: 1

1 Dominik Cumhuriyeti: 0

FİLENİN SULTANLARI'NIN TÜRKİYE DOMİNİK İSTATİSTİKLERİ

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti