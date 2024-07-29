2024 Paris Olimpiyatları'nda son 16'da elenen milli eskrimci Nisanur Erbil 2003 yılında doğdu

29 Temmuz 2024 16:29 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:41

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz tarihinde başladı.

Milli eskrimci Nisanur Erbil ilk karşılaşmasında ABD'li rakibi M. Skarbonkiewicz'i 15-11 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda ise Fransız S. Balzer ile karşı karşıya gelen Nisanur Erbil 15-5 mağlup olarak 2024 Paris Olimpiyatları'na veda etti.

Milli eskrimcinin başarısının ardından vatandaşlar hayatı ve kariyerini merak etmeye başladı.

NİSANUR ERBİL KİMDİR?

22 Nisan 2003 yılında Samsun'da dünyaya gelen Nisanur Erbil, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetenek taramasında fark edilerek Ankara'da eğitim görmeye başlamıştır.

13 yaşında sporculuk kariyerine başlayan milli eskrimci ilk olarak voleybol oynamıştır.

Daha sonra eskrimde yer almaya başlayan milli sporcu 2018 yılında Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda milli takım ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.

174 boyunda olan milli sporcu 2019 yılında ise İtalya'nın Foggia şehrinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Yıldız Kadınlar Kılıç kategorisinde ise altın madalya kazandı.

NİSANUR ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Nisanur Erbil 2024 yılı itibariyle 21 yaşındadır.

NİSANUR ERBİL NERELİ?

Nisanur Erbil Samsun'da dünyaya gelmiştir.