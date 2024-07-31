2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcular bugün en az 7 müsabakaya çıkacak
Fransa'nın başkentinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün mücadele edecek olan Türk sporcular belli oldu. Atıcılık, kürek, judo, okçuluk ve yelken alanlarında mücadele edecek olan sporcularımızın 31 Temmuz Çarşamba günü maç Olimpiyat Oyunları maç takvimi açıklandı. Türkiye'nin 3 madalya kazanma şansı bulunuyor.
26 Temmuz tarihinde başlayan ve 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın 31 Temmuz takvimi açıklandı.
Açıklanan takvime göre 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün sporcularımız atıcılık, kürek, judo, okçuluk ve yelken alanlarında en az 7 müsabakaya çıkacak.
Türkiye'nin bugün 3 dalda madalya kazanma şansı bulunuyor.
31 TEMMUZ 2024 OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ
Atıcılık
Trap - Rümeysa Pelin Kaya - saat 10.00 - Eleme
Judo
Kadınlar 70 kg - Fidan Öğel - saat 11.42
Erkeler 90 kg - Mihael Zgank - saat 11.48
Kürek
Kadınlar Tek Çifte Yarı Final - Elis Özbay - saat 11.24
Yelken
Kadınlar IQ Foil 8-12. Yarışlar - Merve Vatan - saat 17.48
Okçuluk
Kadınlar Bireysel Son 64 - Elif Berra Gökkır - saat 20.29
OLİMPİYATLARDA BUGÜN HANGİ SPORCULAR YARIŞACAK?
Olimpiyat oyunlarında bugün yarışacak olan Türk sporcularının maçlarının saati ve sıralaması belli oldu.