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2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye madalya sıralaması: 1 bronz ve 1 gümüş

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:35
2024 Paris Olimpiyatları&#039;nda Türkiye madalya sıralaması: 1 bronz ve 1 gümüş

Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ederken müsabakalar devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden sporcularımızın kaç madalya aldığı merak edilirken genel olimpiyat madalya sıralaması da gündemde yer aldı. 2024 madalya durumu...

Fransa'da gerçekleşen Yaz Olimpiyatları'nda müsabakalar devam ederken birçok sporcu ülkesini temsil etmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin madalya sayısı ve kimlerin aldığı da merak konusu oldu.

OLİMPİYATLAR'DA TÜRKİYE'NİN KAÇ MADALYASI VAR, KİM ALDI?

Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin şu ana kadar 1 bronz ve 1 gümüş madalyası bulunuyor.

29 Temmuz Pazartesi günü Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan okçuluk erkek milli takımı bronz madalya alırken, 10 metre havalı tabanca karma takımda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç gümüş madalya almaya hak kazandı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye madalya sıralaması: 1 bronz ve 1 gümüş - 1. Resim

2024 PARİS OLİMPİYATLARI MADALYA SIRALAMASI VE DURUMU 

Fransa'da düzenlenen organizasyonda yarışlar devam ederken ülke ülke güncel madalya durumu şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri 79

Çin 53

Fransa 48

Büyük Britanya 42

Avustralya 33

Güney Kore 26

Japonya 26

İtalya 26

Hollanda 18

Almanya 17

Kanada 17

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye madalya sıralaması: 1 bronz ve 1 gümüş - 2. Resim

Brezilya 13

Yeni Zelanda 9

İspanya 9

Macaristan 8

İsveç 8

Romanya 7

Ukrayna 7

İsviçre 7

İrlanda 6

İsrail 6

Yunanistan 

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye madalya sıralaması: 1 bronz ve 1 gümüş - 3. Resim

Hırvatistan 5

Belçika 5

Hong Kong 4

Gürcistan 4

Kazakistan 4

Güney Afrika 4

Polonya 4

Bireysel Tarafsız Sporcular 3

Kenya 3

Özbekistan 3

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye madalya sıralaması: 1 bronz ve 1 gümüş - 4. Resim

Kuzey Kore 3

Jamaika 3

Meksika 3

Hindistan 3

Tacikistan 3

Azerbaycan 2

Filipinler 2

Sırbistan 2

Danimarka 2

Çekya 2

Guatemala 2

Etiyopya 2

Kosovo 2

Türkiye 2

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye madalya sıralaması: 1 bronz ve 1 gümüş - 5. Resim

Dominik Cumhuriyeti 2

Litvanya 2

Malezya 2

Moldova 2

Cezayir 1Arjantin 1 

Şili 1

Dominika 1

Ekvador 1

Norveç 1

Saint Lucia 1

Slovenya 1

Uganda 1

Ermenistan 1

Kolombiya 1

Fiji 1

Moğolistan 1

Tayland 1

Tunus 1

Avusturya 1

Cape Verde 1

Küba 1

Mısır 1

Grenada 1

Endonezya 1

Portekiz 1

Slovakya 1 

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Kaynak: TGRT Haber
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