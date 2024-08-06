2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye madalya sıralaması: 1 bronz ve 1 gümüş
Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ederken müsabakalar devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden sporcularımızın kaç madalya aldığı merak edilirken genel olimpiyat madalya sıralaması da gündemde yer aldı. 2024 madalya durumu...
Fransa'da gerçekleşen Yaz Olimpiyatları'nda müsabakalar devam ederken birçok sporcu ülkesini temsil etmeyi sürdürüyor.
Türkiye'nin madalya sayısı ve kimlerin aldığı da merak konusu oldu.
OLİMPİYATLAR'DA TÜRKİYE'NİN KAÇ MADALYASI VAR, KİM ALDI?
Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin şu ana kadar 1 bronz ve 1 gümüş madalyası bulunuyor.
29 Temmuz Pazartesi günü Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan okçuluk erkek milli takımı bronz madalya alırken, 10 metre havalı tabanca karma takımda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç gümüş madalya almaya hak kazandı.
2024 PARİS OLİMPİYATLARI MADALYA SIRALAMASI VE DURUMU
Fransa'da düzenlenen organizasyonda yarışlar devam ederken ülke ülke güncel madalya durumu şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri 79
Çin 53
Fransa 48
Büyük Britanya 42
Avustralya 33
Güney Kore 26
Japonya 26
İtalya 26
Hollanda 18
Almanya 17
Kanada 17
Brezilya 13
Yeni Zelanda 9
İspanya 9
Macaristan 8
İsveç 8
Romanya 7
Ukrayna 7
İsviçre 7
İrlanda 6
İsrail 6
Yunanistan
Hırvatistan 5
Belçika 5
Hong Kong 4
Gürcistan 4
Kazakistan 4
Güney Afrika 4
Polonya 4
Bireysel Tarafsız Sporcular 3
Kenya 3
Özbekistan 3
Kuzey Kore 3
Jamaika 3
Meksika 3
Hindistan 3
Tacikistan 3
Azerbaycan 2
Filipinler 2
Sırbistan 2
Danimarka 2
Çekya 2
Guatemala 2
Etiyopya 2
Kosovo 2
Türkiye 2
Dominik Cumhuriyeti 2
Litvanya 2
Malezya 2
Moldova 2
Cezayir 1Arjantin 1
Şili 1
Dominika 1
Ekvador 1
Norveç 1
Saint Lucia 1
Slovenya 1
Uganda 1
Ermenistan 1
Kolombiya 1
Fiji 1
Moğolistan 1
Tayland 1
Tunus 1
Avusturya 1
Cape Verde 1
Küba 1
Mısır 1
Grenada 1
Endonezya 1
Portekiz 1
Slovakya 1