2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin madalya sayısı güncellendi! En çok madalya alan ülkeler sıralaması

09 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:01

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda bu akşam altın madalya için finale çıkacak

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda bu akşam altın madalya için finale çıkacak

26 Temmuz tarihinde Fransa'nın başkentinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızdan ilk madalyalar gelmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin olimpiyatlarda kaç madalya kazandığı merak ediliyor.

2024 OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE KAÇ MADALYA ALDI?

Türkiye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 9 Ağustos verilerine göre madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Gümüş Madalya:

Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (Atıcılık)

Hatice Akbaş (Boks)

Bronz Madalya:

Mete Gazoz - Ulaş Berkim tümer - Abdullah Yıldırmış (Okçuluk)

Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş)

Esra Yıldız Kahraman (Boks)

2024 OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

9 Ağustos tarihinde oynanan karşılaşmaların ardından Türkiye 5 madalya kazanarak 60. sırada yer aldı.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA EN ÇOK MADALYA KAZANAN ÜLKELER?

Paris'de düzenlenen olimpiyatlarda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz ile en çok madalyayı 9 Ağustos günü verilerine göre ABD kazandı.

ABD'nin hemen arkasından 30 altın, 25 gümüş ve 19 bronz madalya ile Çin geliyor.

Sıralamanın ilk 10 ülkesi ise şöyle: