2024 Paris Paralimpik Oyunları 5 Eylül programında Goalball Kadınlarda altın madalya maçı var
2024 Paralimpik Oyunları’nın 5 Eylül Perşembe programında Türk sporcular çeşitli branşlarda mücadele ederek ülkemizi temsil ediyor. Günün programında Kadınlar Goalball’de sporcularımız altın madalya için İsrail ile karşılaşacak.
Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 2024 Paralimpik Oyunları’nda 5 Eylül programına göre atıcılık, masa tenisi, judo, atletizm, futbol, yüzme, tekerlekli sandalye tenisi, halter, goalball gibi dallarda mücadele edecek.
2024 PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi internet sitesinde yayınlanan takvime göre 2024 Paralimpik Oyunları 5 Eylül maç programı şu şekilde;
10.30 Para Atıcılık - Erhan Coşkuner
11.00 Para Masa Tenisi - Ebru Acer
11.00’dan itibaren Para Judo - Ecem Taşın Çavdar
11.00’dan itibaren Para Judo - Cahide Eke
11.08 Para Atletizm - Oğuz Akbulut
11.30 B1 Futbol - Türkiye-Japonya
12.00 Para Masa Tenisi - Kübra Korkut
12.22 Para Yüzme - Sümeyye Boyacı & Sevilay Öztürk & Umut Ünlü & Turgut Aslan Yaman
12.40’tan itibaren Para Okçuluk - Sadık Savaş & Merve Nur Eroğlu
12.45 Para Atıcılık - Erhan Coşkuner
14.00 Tekerlekli Sandalye Tenisi - Ahmet Kaplan
18.00 Para Halter - Besra Duman
18.00 Para Masa Tenisi - Ebru Acer
18.45 Goalball - Türkiye-İsrail
20.15 Para Masa Tenisi - Kübra Korkut
20.26 Para Atletizm - Hamide Doğangün
21.00 Para Yüzme
2024 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Müsabakaları devam eden 2024 Paralimpik Oyunları 8 Eylül Pazar günü sona erecek.
PARALİMPİK OYUNLAR KAÇA AYRILIR?
Olimpiyat oyunları gibi Paralimpik Oyunlar da yaz ve kış olmak üzere ikiye ayrılır.
PARALİMPİK OYUNLARININ AMACI NEDİR?
Paralimpik Oyunlar, engelli sporcuların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla farklı branşlarda mücadele ettiği uluslararası organizasyonlar olarak tanımlanır.