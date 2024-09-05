2024 Paris Paralimpik Oyunları 5 Eylül programında Goalball Kadınlarda altın madalya maçı var

05 Eylül 2024 09:39 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:42

2024 Paralimpik Oyunları’nın 5 Eylül Perşembe programında Türk sporcular çeşitli branşlarda mücadele ederek ülkemizi temsil ediyor. Günün programında Kadınlar Goalball’de sporcularımız altın madalya için İsrail ile karşılaşacak.

Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 2024 Paralimpik Oyunları’nda 5 Eylül programına göre atıcılık, masa tenisi, judo, atletizm, futbol, yüzme, tekerlekli sandalye tenisi, halter, goalball gibi dallarda mücadele edecek.

2024 PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi internet sitesinde yayınlanan takvime göre 2024 Paralimpik Oyunları 5 Eylül maç programı şu şekilde;

10.30 Para Atıcılık - Erhan Coşkuner

11.00 Para Masa Tenisi - Ebru Acer

11.00’dan itibaren Para Judo - Ecem Taşın Çavdar

11.00’dan itibaren Para Judo - Cahide Eke

11.08 Para Atletizm - Oğuz Akbulut

11.30 B1 Futbol - Türkiye-Japonya

12.00 Para Masa Tenisi - Kübra Korkut

12.22 Para Yüzme - Sümeyye Boyacı & Sevilay Öztürk & Umut Ünlü & Turgut Aslan Yaman

12.40’tan itibaren Para Okçuluk - Sadık Savaş & Merve Nur Eroğlu

12.45 Para Atıcılık - Erhan Coşkuner

14.00 Tekerlekli Sandalye Tenisi - Ahmet Kaplan

18.00 Para Halter - Besra Duman

18.00 Para Masa Tenisi - Ebru Acer

18.45 Goalball - Türkiye-İsrail

20.15 Para Masa Tenisi - Kübra Korkut

20.26 Para Atletizm - Hamide Doğangün

21.00 Para Yüzme

2024 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Müsabakaları devam eden 2024 Paralimpik Oyunları 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

PARALİMPİK OYUNLAR KAÇA AYRILIR?

Olimpiyat oyunları gibi Paralimpik Oyunlar da yaz ve kış olmak üzere ikiye ayrılır.

PARALİMPİK OYUNLARININ AMACI NEDİR?

Paralimpik Oyunlar, engelli sporcuların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla farklı branşlarda mücadele ettiği uluslararası organizasyonlar olarak tanımlanır.