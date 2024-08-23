2024 Sen Türkülerini Söyle yarışmasının finalini Gökhan Göçmen kazandı

23 Ağustos 2024 14:29 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:38

Jüri koltuğunda Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray'ın oturduğu sunuculuğunu ise Turgay Başyayla'nın yaptığı Sen Türkülerini Söyle programının finali 23 Ağustos 2024 tarihinde yayınlandı.

Programda finale kalan Samet Çağlar, Sıla Çalık, Gökhan Göçmen, Mesut Aksu, Meriç Tümen, Ceyhun Can, İlnur Cabadan ve Emre Tabur büyük ödül 750 bin TL'yi almak için yarıştı.

İzleyiciler tarafından Sen Türkülerini Söyle finalini kimin kazandığı merak edildi.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE FİNALİ KİM KAZANDI 2024?

Sen Türkülerini Söyle Programı'nın 3. sezon şampiyonu Gökhan Göçmen oldu.

10 haftalık serüvenin ardından yarışmayı kazanan Gökhan Göçmen yarışmanın büyük ödülü 750 bin TL'nin de sahibi oldu.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE ŞAMPİYONU GÖKHAN GÖÇMEN KİMDİR?

Gökhan Göçmen 17 Ocak 1990 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi.

Aslen Ardahanlı olan yarışmacı ortaöğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 2009 yılında Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümüne girdi.

2016 yılında mezun olduktan sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı.

Babasının müzisyen olması sebebiyle küçük yaşta müzik ile tanışan Gökhan Türkmen, şan eğitimi ile birlikte telli ve yaylı çalgılarla ilgilendi.

Günümüzde müzik kariyerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir lisede müzik öğretmenliği yapıyor.

Sen Türklerini Söyle programının yanı sıra Gökhan Türkmen'in Üniversiteler Araslı Halk Müziği Solo Ses Uzun Hava Dalında Türkiye Birinciliği ve TRT Halk Müziği Ses Yarışması Ege Bölgesi Birinciliği bulunuyor.