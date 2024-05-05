05 May 2024 17:35 - Güncelleme : 05 May 2024 17:41
2024 Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller
Otomotiv sektörü, Türkiye'de 2024 yılında ilginç bir dönemeçle karşılaştı. Nisan ayına ait veriler, pazarın önceki yıla göre gerilediğini gösterdi ve premium otomobil satışlarında önemli bir düşüş yaşandı. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
EBS Danışmanlık tarafından ODMD verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de geçtiğimiz ay toplam 6.288 adet lüks otomobil satıldı.
Bu rakam, bir önceki aya göre yaklaşık %33'lük bir azalmayı işaret ediyor.
Ancak yıl genelinde lüks otomobil satışları 30.124 adede yükseldi.
Nisan 2024'te en çok satan premium otomobil markaları:
- Mercedes: 1.772 adet
- BMW: 1.388 adet
- Volvo: 1.044 adet
- Audi: 884 adet
- Cupra: 461 adet
2024 yılında en çok satan premium modeller ise şu şekilde sıralanıyor:
- Mercedes C Serisi: 2.107 adet
- Cupra Formentor: 1.953 adet
- Volvo XC40: 1.479 adet
- BMW 5 Serisi: 1.254 adet
- Mercedes CLA: 1.061 adet
Kaynak: TGRT Haber