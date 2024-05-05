2024 Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller

05 May 2024 17:35 - Güncelleme : 05 May 2024 17:41

EBS Danışmanlık tarafından ODMD verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de geçtiğimiz ay toplam 6.288 adet lüks otomobil satıldı.

Bu rakam, bir önceki aya göre yaklaşık %33'lük bir azalmayı işaret ediyor.

Ancak yıl genelinde lüks otomobil satışları 30.124 adede yükseldi.

Nisan 2024'te en çok satan premium otomobil markaları:

Mercedes: 1.772 adet BMW: 1.388 adet Volvo: 1.044 adet Audi: 884 adet Cupra: 461 adet

2024 yılında en çok satan premium modeller ise şu şekilde sıralanıyor: