2024 UEFA finali İngiltere Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda yapılacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 22:39 - Güncelleme : 29 May 2024 22:41
UEFA finali bu yıl nerede yapılacak merakla bekleniyordu, detaylar belli oldu. Finalde hangi takımlar karşılaşacak? İşte tüm detaylar...
Avrupa futbolunun en prestijli kupası, bu yıl sahibini Londra'da bulacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek finalde Borussia Dortmund ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.
İspanyol devi Real Madrid, tarihindeki 17. finalde kupayı 14 kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Alman ekibi Borussia Dortmund ise 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Dortmund ile Real Madrid arasındaki heyecan dolu final mücadelesi, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber