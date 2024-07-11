2024 UEFA Süper Kupası 14 Ağustos tarihinde Real Madrid ve Atalanta arasında gerçekleştirilecek

11 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:13

Avrupa'da bu sezon oldukça çekişmeli karşılaşmalar oynandı.

Atalanta tarihinde bir ilke imza atarak UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonu şampiyonu ise İspanyol ekibi Real Madrid oldu.

İki büyük ligin sona ermesinin ardından gözler UEFA Süper Kupası'na çevrildi.

Futbolseverler tarafından ne zaman ve hangi stadyumda düzenleneceği merak ediliyor.

UEFA SÜPER KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR KARŞILAŞACAK?

UEFA Süper Kupası'nda Avrupa Ligi'nin şampiyonu Atalanta ve Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid karşılaşacak.

Geçen sene Manchester City ve Sevilla arasında oynanan Süper Kupa finalini İngiliz ekibi penaltı atışları ile kazanmıştı.

UEFA SÜPER KUPASI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Kupa finali 14 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek.

UEFA SÜPER KUPASI NEREDE YAPILACAK?

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.