2024 UEFA ülke puanı sıralamasına göre Türkiye, 10. sırada yer aldı

23 Ağustos 2024 08:41 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 08:53

Avrupa'da 5 takım ile mücadele ederken dün akşam Beşiktaş ve Başakşehir rakipleri ile mücadele etti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA liglerinde müsabakalar sonucunda ülke puanı sıralamasında da değişkenlik yaşandı.

2024 TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR?

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının sona ermesiyle beraber ülke puanı sıralamasında Türkiye, 10. sırada yerleşti.

22 Ağustos sonuçlarının ardından Türkiye, 35.600 puan elde ederken 10. sırada yer alıyor. Güncel 2024 UEFA ülke puanı sıralaması ise şöyle:

1- İngiltere - 89.160

2-İtalya- 79.106

3- İspanya- 73.989

4-Almanya- 71.660

5- Fransa- 58.093

6- Hollanda- 54.566

7- Portekiz- 49.916

8 - Belçika- 43.600

9- Çek Cumhuriyeti - 36.850

10- Türkiye - 35.600

UEFA BU HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Avrupa Ligi'nde BJK ile Lugano karşılaşırken 3-3'lük skorla sona erdi.

Avrupa Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor ile St. Gallen mücadele ederken müsabakada gol kaydedilmedi.

Dün akşam oynanan Başakşehir ile St. Patrick’s karşılaşması ise 0-0 olarak bitti.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden GS ise Young Boys’a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.