2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor
Geçen hafta oynanan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarının ardından dün akşam da Galatasaray sahaya çıktı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımların müsabakalarının ardından ise Türkiye UEFA ülke puanı sıralaması gündeme geldi. Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu ise belli oldu.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden futbol takımlarının mücadeleleri sürerken maç sonuçlarıyla beraber ülke puanı sıralaması da merak edildi.
En son güncellemede Türkiye 10. sırada yer almıştı.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI TÜRKİYE 2024 GÜNCEL
Ülke puanı sıralamasında son durum belli olurken Avrupa karşılaşmaları sonrası Türkiye 35.600 ile 10. sırada yer alırken ilk sırada İngiltere yer alıyor.
İngiltere - 89.303
İtalya - 79.168
İspanya - 74.132
Almanya - 71.785
Fransa - 58.236
Hollanda - 54.733
Portekiz - 49.916
Belçika - 44.200
Çekya - 38.250
Türkiye - 35.600
Norveç - 31.250
TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Güncel sıralamaya göre Türkiye, 35.600 puan ile 10. sıraya yerleşirken Çekya 38.250 puan ile 9. sırada yer alırken Norveç 31.250 puanda devam ediyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?
Dün akşam oynanan GS-Young Boys mücadelesi 1-0'lık skorla rakip galibiyeti ile sonuçlanırken gol, 87. dakikada Virginius'tan geldi.
Fernando Muslera maçta kırmızı kart görürken bir önceki mücadelede 3-2'lik skorla mağlup olmuştuk. Böylece Şampiyonlar Ligi'nden elenerek mücadeleye UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.