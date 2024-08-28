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2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Ağustos 2024 08:42 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 08:55
2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor

Geçen hafta oynanan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarının ardından dün akşam da Galatasaray sahaya çıktı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımların müsabakalarının ardından ise Türkiye UEFA ülke puanı sıralaması gündeme geldi. Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu ise belli oldu.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden futbol takımlarının mücadeleleri sürerken maç sonuçlarıyla beraber ülke puanı sıralaması da merak edildi.

En son güncellemede Türkiye 10. sırada yer almıştı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI TÜRKİYE 2024 GÜNCEL

Ülke puanı sıralamasında son durum belli olurken Avrupa karşılaşmaları sonrası Türkiye 35.600 ile 10. sırada yer alırken ilk sırada İngiltere yer alıyor.

İngiltere - 89.303

İtalya - 79.168

İspanya - 74.132

Almanya - 71.785

Fransa - 58.236

Hollanda - 54.733

2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor - 1. Resim

Portekiz - 49.916

Belçika - 44.200

Çekya - 38.250

Türkiye - 35.600

Norveç - 31.250

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Güncel sıralamaya göre Türkiye, 35.600 puan ile 10. sıraya yerleşirken Çekya 38.250 puan ile 9. sırada yer alırken Norveç 31.250 puanda devam ediyor.

2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor - 2. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Dün akşam oynanan GS-Young Boys mücadelesi 1-0'lık skorla rakip galibiyeti ile sonuçlanırken gol, 87. dakikada Virginius'tan geldi.

Fernando Muslera maçta kırmızı kart görürken bir önceki mücadelede 3-2'lik skorla mağlup olmuştuk. Böylece Şampiyonlar Ligi'nden elenerek mücadeleye UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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