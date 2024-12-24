2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

24 Aralık 2024 23:29 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 23:33

2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2024 ve 2025 yılı dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı araştırma konusu oldu.