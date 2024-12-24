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2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Aralık 2024 23:29 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 23:33
2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2024 ve 2025 yılı dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı araştırma konusu oldu.

Asgari Ücret​ Belirleme Komisyonu’nun sürpriz bir kararla bu akşam toplanmasının ardından yeni asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar 2024​ ve 2025 yılı dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığını karşılaştırmaya başladı.

2024 ve 2025 dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor - 1. Resim

2024 VE 2025 ASGARİ ÜCRET DOLAR VE EURO KARŞILIĞI NE?

İşte yıllara göre asgari ücretlerin dolar karşısındaki değerleri:

2024: 17.002 TL / 578 DOLAR

2025: 22.104 TL / 628 DOLAR

2025 asgari ücretin euro karşılığı ise 809.227,44 TL

2024 ve 2025 dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor - 2. Resim

2024 VE 2025 ASGARİ ÜCRET GRAM VE ÇEYREK ALTIN KARŞILIĞI

Öte yandan 2025 yılı asgari ücretin günümüz altın değeri ise şöyle:

Gram altının güncel fiyatı 2.959 TL Asgari ücret gram altın karşılığı olarak 7 gram ediyor.

2025 asgari ücret ile 5 çeyrek altın alınamıyor. Bir çeyrek altın 4.926 TL’den satılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Yüzde 30 zam yapıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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