2024 Yaz Olimpiyatları'nda artistik yüzme yarışı 5-10 Ağustos aralığında olacak

06 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:16

Fransa'nın Paris kentindeki Paris Su Sporları Merkezi'nde yapılacak olan branş müsabakaları heyecanla beklenirken Olimpiyatlarda artistik yüzme maçları ne zaman oynanacak, kimler yarışıyor gündeme geldi.

OLİMPİYATLARDA ARTİSTİK YÜZME NE ZAMAN?

Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar 5-10 Ağustos aralığında 15 dalda düzenlenirken daha önceki karşılaşmalardan farklı olarak 2 dalda yarışan yüzücünün sayısı 96'ya düşürüldü.

Eleme sürecinde cinsiyet eşitliği ve geniş çeşitliliği adına birçok değişiklik yapılırken 7 Ekim 2022 yılında FINA, 2022 ve 2025 yılları arasında artistik yüzme kurallarında 8 kişiden oluşan takımlar olması ve takımlarda en fazla 2 erkek olması gibi değişiklikler yaptı.

ARTİSTİK YÜZME MÜSABAKALARI NEREDEN İZLENİR?

20.30'da oynanacak olan oyunlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenirken 5-10 Ağustos aralığında 20.30'da oynanacak.

ARTİSTİK YÜZMEDE KATILIMCI ÜLKELER 2024

Müsabakalarda yarışacak olan ülkeler arasında Avustralya, Avusturya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Büyük Britanya, Yunanistan, İtalya, İsrail, Japonya, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, İspanya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.