2024 yılı bedelli askerlik tutarı Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayınlandıktan sonra belli olacak

04 Temmuz 2024 15:26 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:33

MSB bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklama yaptı! Resmi rakam netleşiyor

MSB bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklama yaptı! Resmi rakam netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı.

Haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak olan maaş zammı da belli oldu.

Memur maaşlarının ardından vatandaşlar bedelli askerliğin zamlı ücretinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halka İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 182 bin 609 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyonun belli olmasının ardından zamlanacak.

Tahminlere göre bedelli askerliğin 35 bin 261 TL zamlanarak toplamda 217 bin 870 TL olması bekleniyor.