2024 yılı Borsa İstanbul BIST açılış ve kapanış saatine göre ilk seansı 09.40’ta açılıyor
Borsa İstanbul yatırımcılarının her sabah beklediği açılış saatleri belli oldu. 2024 yılında sıklıkla BIST çalışma saatleri açılış, kapanış ve sürekli seansları gündeme geliyor. 10.00 ile 13.00 aralığında sürekli İşlem yapılıyorken Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor ve kapanıyor yatırımcının araştırdıkları arasında yer aldı.
Milyonlarca yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul'da işlem yapacak olanların gündeminde BIST çalışma saatleri yer aldı.
Hafta içi her gün belirli saatler içerisinde çalışan BIST açılış ve kapanış saatleri...
BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
09.40'da tek fiyatla emir toplama gerçekleşirken 10.00 ile 18.00 aralığında sürekli işlem ile seans sürer.
Kapanış zilinin ardından seans sona ererken 18.01'e kadar tek fiyatlı marj yayınlanıyor.
18.05'e kadar ise yeni emirler toplanır. Önceden iletilmiş olan isteğe bağlı olarak iptal edilebilir veya değiştirilebilir.
18.08 ile18.10 aralığında kapanış fiyatının ardından son işlemler yapılır.
BIST AÇILIŞ VE KAPANIŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama
09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem
10.00 – 13.00: Sürekli İşlem
13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası)
13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme
14.00 – 18.00: Sürekli İşlem
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?
BIST, hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda işlem yapmaz.
Her piyasada farklı saat dilimleri bulunurken yatırımcılar Borsa İstanbul'un kapanmasının ardından ABD borsasında yatırıma devam edebilir.