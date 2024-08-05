2024 yılı Borsa İstanbul BIST açılış ve kapanış saatine göre ilk seansı 09.40’ta açılıyor

05 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:40

Milyonlarca yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul'da işlem yapacak olanların gündeminde BIST çalışma saatleri yer aldı.

Hafta içi her gün belirli saatler içerisinde çalışan BIST açılış ve kapanış saatleri...

BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

09.40'da tek fiyatla emir toplama gerçekleşirken 10.00 ile 18.00 aralığında sürekli işlem ile seans sürer.

Kapanış zilinin ardından seans sona ererken 18.01'e kadar tek fiyatlı marj yayınlanıyor.

18.05'e kadar ise yeni emirler toplanır. Önceden iletilmiş olan isteğe bağlı olarak iptal edilebilir veya değiştirilebilir.

18.08 ile18.10 aralığında kapanış fiyatının ardından son işlemler yapılır.

BIST AÇILIŞ VE KAPANIŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama

09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem

10.00 – 13.00: Sürekli İşlem

13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası)

13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14.00 – 18.00: Sürekli İşlem

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

BIST, hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda işlem yapmaz.

Her piyasada farklı saat dilimleri bulunurken yatırımcılar Borsa İstanbul'un kapanmasının ardından ABD borsasında yatırıma devam edebilir.