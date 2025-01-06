2024 yılında CİMER’e en çok sorulan soru merak konusu oldu! 4,5 milyon başvuru yapıldı

06 Ocak 2025 16:45 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne 2024 yılında 7 farklı türden toplamda 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. CİMER’e en çok sorulan soru ise dikkat çekti.

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Malatya, Ankara ve İzmir illeri CİMER’e en çok başvuru yapan iller oldu.

Yapılan her başvuruya cevap verilmesinin zorunlu olduğu CİMER'den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi.

CİMER’E EN ÇOK SORULAN SORU NE?

Bu kapsamda CİMER’e en çok sorulan soru "Saat kaçta doğdum?” oldu.

2024'te en fazla başvuru, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 'Nüfus işlemleri' konusu yer aldı.

YÜZDE 44'Ü ÜNİVERSİTE MEZUNU

CİMER'e başvuranların yüzde 44'ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşturdu.

İkinci sırada ise yüzde 26 ile lise mezunları bulundu.

Başvuruların yüzde 55'i erkekler, yüzde 45'i ise kadınlar tarafından yapılırken, erkekler kadınlara göre başvurularında yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.