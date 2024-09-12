2024 yılında huzurevi fiyatlarına gelen zamla beraber fiyatlar değişti

12 Eylül 2024 09:02 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:12

Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde yapılan fiyat artışı gündemde yer aldı. Gelen zamla beraber fiyatların artması sosyal medyada da tepki çekti. 2024 huzurevi fiyatları ne kadar, kaç TL belli oldu.

Ayçiçek yağı fiyatlarına bir ayda 2 zam! Fiyatlardaki artışın nedeni belli oldu

Ayçiçek yağı fiyatlarına bir ayda 2 zam! Fiyatlardaki artışın nedeni belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan zamla beraber huzurevi fiyatlarında değişikliği gidildi.

Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızla özel olarak ilgilenilen huzurevlerinde ücretlere zam geldi.

HUZUREVİ FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2024?

Huzurevi fiyatlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zam yapıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre bakanlık 29 Ağustos 2024'te huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinin ücretlerinde fiyatlarında artış yapılacağını duyurdu.

Eylül ayında yürürlüğe girmesi beklenen ücretlere göre tek kişilik odalar 10 bin 652 TL, çift kişilik odalarda kişi başı ücret 9 bin 331 TL'ye çıktı.

Eşleri ile beraber kalan kişilerin kaldığı odalarda da %360 oranda zam yapıldı ve 17 bin 336 TL oldu. Çift kişilik süit odalarda tek kalanların tek kişi fiyatı 13 bin 309 TL'ye çıktı.