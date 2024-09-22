2024 yılında KPSS DHBT sınavına 49 bin 298 kişi başvurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:43

Bu sene KPSS DHBT sınavı 22 Eylül günü yapılıyor. Sınava giren adaylar kaç kişi başvurdu, katıldı merak ediyor. Toplamda 40 sorunun sorulduğu ve 60 dakika süre verildiği de ÖSYM kılavuzunda yer aldı.

Bugün 10.15'te başlayan KPSS​ DHBT​ sınavı sonrası adaylar bu sene sınava kaç kişi girdi araştırmaya başladı. 60 dakika süren sınav​ sonrasında öğrenciler sınav soru ve cevap anahtarlarını da beklemeye başladı. KPSS DHBT SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ, KATILDI 2024? Bugün gerçekleşen DHBT sınavı sonlandı. Yüzlerce adayın katılım sağladığı sınavın öncesinde yaptığı açıklama ile kaç kişinin başvurduğunu belirtti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 49 bin 298 adayın ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603 adayın ön lisans düzeyinde ve 57 bin 581 adayın lisans düzeyinde katılacağını ifade etmişti. Sınava katılanların 98 bin 128'inin kadın, 44 bin 354'ünün erkek olduğu da eklendi. KPSS SINAVI NE KADAR SÜRECEK? 22 Eylül günü uygulanan sınavda öğrencilere toplamda 40 soru sorulurken 60 dakika da süre verildi. Ek süre gerekmesi halinde gereken adaylara 20 dakika süre verilebileceği de eklendi. İlgili Haberler 32. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz duyurulmadı KPSS DHBT sınavı 60 dakika sürecek