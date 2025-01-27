2024 yılında Türkiye'de en çok konulan erkek ve kız isimleri belli oldu

27 Ocak 2025 11:09 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:22

Türkiye'de 2024 yılında en çok konulan erkek ve kız isimleri belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl en fazla tercih edilen isim kızlarda Defne, erkeklerde ise Alparslan oldu.

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte 2024'te en çok tercih edilen bebek isimleri

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte 2024'te en çok tercih edilen bebek isimleri

İçişleri Bakanlığı Nüfus​ ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

Bakan Ali Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

Bu çocukların 15 bin 65'i ikiz, 290'ı üçüz ve 6'sı ise dördüz olarak gerçekleşti.

Vatandaşlar tarafından 2024 yılında en çok konulan erkek ve kız isimlerinin ne olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KONULAN KIZ İSMİ 2025?

Bakan Ali Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre kız bebeklerde en çok konulan isim 7 bin 661 ile Defne oldu.

Defne'nin ardından 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe ise Gökçe ismi konuldu.

Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan verilere göre ise Sedef Erva, Dilek Aden, Hasret Ezel isimleri ise sadece bir bebeğe verildi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KONULAN ERKEK İSMİ 2025?

Erkeklerde ise en çok konulan isim 8 bin 304 ile Alparslan oldu. Alparslan'ın hemen ardından ise 6 bin 769 ile Göktuğ geldi.

Bakan Ali Yerlikaya tarafından açıklanan sıralamanın tamamı ise şöyle:

Alparslan - 8 bin 304

Göktuğ - 5 bin 796

Yusuf - 4 bin 878

Metehan - 4 bin 878

Ömer Asaf - 4 bin 349

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre erkeklerde ise Cihan Doruk, Tevfik Yusuf ve Abdüllatif Can isimleri geçtiğimiz yıl sadece bir tek bebeğe konuldu.