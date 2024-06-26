2024 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil rengi gri oldu

26 Haziran 2024 18:24 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:22

TÜİK'in açıkladığı verilere göre toplam kayıtlı araç sayısı 29 milyon 791 bin, otomobil sayısı ise 15 milyon 640 bin oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre toplam kayıtlı araç sayısı 29 milyon 791 bin, otomobil sayısı ise 15 milyon 640 bin oldu

2024 yılında Türkiye'de otomobil kullanıcıları arasında en çok tercih edilen renk gri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, gri otomobiller %38,9 oranıyla birinci sırada yer aldı.

EN ÇOK HANGİ RENK ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR?

Gri rengin %38,9 oranıyla birinci sırada yer aldığı listeye göre;

ikinci en çok tercih edilen renk %25 ile beyaz oldu.

Üçüncü sırada ise %12,8 oranıyla siyah renk yer aldı.

Bu renkleri sırasıyla %11,8 ile mavi, %6,3 ile kırmızı, %2,7 ile yeşil, %1 ile turuncu, %0,5 ile sarı ve %0,4 ile mor takip etti.

EN ÇOK HANGİ RENK ARAÇLAR SATILIYOR?

Gri rengin %38,9 oranıyla lider olduğu 2024 yılında, beyaz ve siyah renkler de otomobil kullanıcıları tarafından sıkça tercih edildi.

Özellikle mavi ve kırmızı gibi daha canlı renklerin de listeye girmesi, otomobil kullanıcılarının renk tercihlerinde çeşitliliğin arttığını gösteriyor.

Türkiye'de araç renk tercihleri her yıl değişim gösterse de, gri renk bu yıl en çok tercih edilen renk olarak dikkat çekiyor.