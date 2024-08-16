2024 yılının “Emekli Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hayata geçirilen Emekli Dijital Kart, emeklilere yönelik indirim fırsatları sunuyor.

16 Ağustos 2024 13:39 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:42

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Milyonlarca emekliyi sevindiren Emekli Dijital Kart uygulamasının hayata geçmesiyle ulaşımdan giyime, tatilden birçok farklı alanda kadar emeklilere özel indirim fırsatları sunulacak.

EMEKLİ DİJİTAL KART NEDİR?

Emeklilere özel internet sitesinin erişime açılmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Emekli Dijital Kart, “Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz.” sözleriyle tanıtıldı.

EMEKLİ DİJİTAL KART’IN SAĞLADIĞI AYRICALIKLAR NELER?

Emekli Dijital Kart ile emeklilere, ulaşımdan giyime, ücretsiz tatilden sinemaya kadar birçok alanda indirim sağlanacak.

İndirim tarifeleri ise şu şekilde;

Kamu Tesislerinde %15,

Sinema Biletlerinde %30,

Şehirlerarası Otobüs Biletlerinde %20,

Yüksek Hızlı Tren Biletlerinde %10,

60 yaş üzeri emekliler için THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda %15,

Ev İnternetine %10,

Aras Kargoda %15,

İşbir Yatak’ta %20

Sarar Mağazalarında %30,

Yatak Odası ve Baza Alımlarında %20

PTT Kargoda %20 oranında indirim uygulanacak.

Aynı zamanda PTT Bank üzerinden 30 bin TL’ye kadar para gönderimi ve KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olurken 3 bin 600 TL’lik maaş promosyonu imkanları da sağlanacak.

EMEKLİ DİJİTAL KART NASIL OLUŞTURULUR?

Emeklilere sağlanan bu indirimlerden faydalanmak için e-Devlet üzerinden Emekli Dijital Kart oluşturulması gerekiyor. Emekliler, oluşturulan kartının PDF çıktısı alınarak kart üzerinde bulunan QR kodla indirimlerden yararlanabiliyor.

SGK EMEKLİ KİMLİK KARTI NE İŞE YARAR?

Emeklilere özel emekliler.gov.tr üzerinden erişilebilecek dijital kimlik kartı ile birlikte emeklilere birçok indirim fırsatı ve günlük ihtiyaçları daha uygun fiyatlarla karşılayabilme avantajları sağlanıyor.