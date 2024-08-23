2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye, 28 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı

23 Ağustos 2024 12:57 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:41

Türkiye’yi yılın ilk yedi ayında en çok ziyaret eden ülkeler arasında Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken peşini Almanya, İngiltere (Birleşik Krallık), İran ve Bulgaristan takip ediyor.

TÜRKİYE 2024 YILINDA KAÇ ZİYARETÇİ AĞIRLADI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı 4 milyon 492 bin 105 olurken toplam ziyaretçi sayısı ise 33 milyon 470 bin 576 olarak belirlendi.

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE’Yİ EN ÇOK ZİYARET EDEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken peşini takip eden ülkeler şu şekildedir;

Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi,

İngiltere 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi,

İran

Bulgaristan

TÜRKİYE’Yİ TEMMUZ AYINDA EN ÇOK ZİYARET EDEN ÜLKELER HANGİLERİ?

2024 yılının Temmuz ayında Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler arasında Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya ve İran yer alıyor.

TÜRKİYE’DEKİ YURTDIŞI İKAMETLİ VATANDAŞLARIN NÜFUSU KAÇ KİŞİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısını 4 milyon 492 bin 105 olarak açıkladı.