2024 YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak

22 Eylül 2024 16:02 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:28

ÖSYM tarafından 2024-YKS ek yerleştirme tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların gündeminde YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman sorusu yer aldı.

YKS 3. ek tercih olacağına dair ÖSYM'den herhangi bir açıklama gelmedi

YKS 3. ek tercih olacağına dair ÖSYM'den herhangi bir açıklama gelmedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül tarihinde tamamlanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerinin sonuçları 19 Eylül'de açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar 2024 YKS ek yerleştirme üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

2024 YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemlerini 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekiyor.

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK ek tercih yurt başvurularının 2024 yılında ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Eylül ayının son haftasında KYK ek tercih yurt başvurularının alınması bekleniyor.